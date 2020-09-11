ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات هذا الأسبوع ..فيديو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات امس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وفقد رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه، مسجلا 616.8 مليار جنيه، مقابل مستوى 609.2 مليار جنيه اول أمس.





وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية في جلسة امس الخميس جلسة نهاية الاسبوع ارتفع جميع المؤشرات بقوة وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 01. ٪





واضافت رمسيس تعود الارتفاعات بعد سلسلة من الانخفاضات في الاونة الاخيرة ونري المؤشر الرئيسي للبورصة وصل الي 10500نقطة ويعاود الانخفاض منها بعد اختبارها وحدث ذلك اكثر من ثلاث مرات حتي الان.





واوضحت حنان رمسيس في جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع كانت الجلسة تميل الي تصفية الشراء للمتعاملين الاجانب وهذا لم يحدث منذ فترة وهذا يشير الي عودة الاستثمارات الاجنبية مره اخري في البورصة المصرية .



