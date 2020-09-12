توجه للطبيب فورا... ما هي أعراض الاكتئاب المزدوج؟

اضطراب الاكتئاب المستمر مزمن، لا تتضمن عادة نوبات واضحة من الاكتئاب. أعراض الاكتئاب الشديد قوية، من المحتمل أن تتعرف عليها على أنها خارج خط الأساس الطبيعي.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يعاني معظم المصابين باضطراب الشخصية النمائية الشاملة من نوبة واحدة على الأقل من الاكتئاب الشديد في حياتهم.

تختلف أعراض الاكتئاب المزدوج من شخص لآخر. قد تزداد حدة أعراض اضطراب الشخصية النمائية الشاملة ، خاصة المزاج المكتئب ومشاعر اليأس. قد يصبح التعامل مع روتينك المعتاد مع اضطراب PDD ، وهو أمر صعب بالفعل ، أكثر صعوبة.

قد يكون لديك أيضًا:

الفراغ الشديد أو الشعور بالذنب أو عدم القيمة

الآلام الجسدية غير المبررة أو الشعور العام بالمرض

تباطؤ حركات الجسم

أفكار إيذاء النفس

الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار

التخطيط للانتحار

هذه علامات تدل على أنه يجب عليك طلب العلاج الفوري.