بعد الهزيمة أمام الأهلي.. ريكاردو يبدأ مشواره مع الإسماعيلي اليوم استعدادًا للمقاولون

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.





ويقود البرازيلي هيرون ريكاردو، التدريب الجماعي للفريق اليوم في ظهوره الأول رسميًا، ليبدأ مشواره مع الإسماعيلي إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٧ من عمر المسابقة المحلية.





يذكر أن الإسماعيلي أعلن تعيين البرازيلي هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا أمس الخميس، ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري.