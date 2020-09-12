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حوادث

اليوم.. أول جلسات محاكمة المتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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أسماء الجنبيهى

تنظر محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، غدّا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم.


وكان قد قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بذبح 3 أفراد من أسرة واحدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


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وكانت شهدت منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة قتل 3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.


وترجع أحداث الواقعة، عندما ورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم: "ياسمين على محمد أحمد" ٢٣ عامًا، و"على إسلام محمد فتحي" ٣ أعوام، و"محمد إسلام محمد فتحي" ٣ أعوام، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل والتحري عن ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن ملابسات جريمة مذبحة كفر الدوار، والقبض على المتهم، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "على. ي .أ"، سائق ونجل عم "الأم"، وارتكب الجريمة عند تواجده في المنزل لمساعدة الضحية في ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأثناء تواجده راودها عن نفسها ورفضت وتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينًا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق.

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