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منوعات

طفلة بحجم علبة الفحم تنجو من الموت بأعجوبة.. تفاصيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تجسدت المعجزة الحقيقية في بقاء أصغر مولودة على قيد الحياة رغم كل الأمراض المزمنة والأزمات التي حسبها أطباء مجرد أيام وتفارق الطفلة الحياة بسببها، ولكنها رغم ذلك نجت بمعجزة.


يقول والدا الطفلة الصغيرة التي تزن جرامات قليلة للغاية، إنها "معجزة حقيقية" لبقائها على قيد الحياة بعد أشهر من الولادة المبكرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


كانت الطفلة "ميمي ماركس" تزن 376 جرامًا فقط عندما ولدت بعد 26 أسبوعًا فقط من الحمل في مستشفى موناش للأطفال في ملبورن، فقد أُجبرت الأم "نيلما ماركس" على إجراء عملية قيصرية طارئة، حيث ولدت قبل 14 أسبوعًا من متوسط ​​فترة الحمل البالغة 40 أسبوعًا.


خرجت "ميمي" ضعيفة للغاية بعد الولادة، حيث كانت تعاني من أمراض الرئة المزمنة والعديد من الالتهابات، لكنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة رغم كل الصعاب.


قالت السيدة "ماركس" إنها سعيدة للغاية أن طفلتها ميمي تمكنت من البقاء على قيد الحياة منذ أبريل، ووصفت الأمر بأنه معجزة حقيقية وأمر لا يصدق أن تصمد طفلتها بكل الأمراض التي اعتلت جسدها.


فيما قال الأب راندال ماركس إنهم أطلقوا على ميمي لقب "المحارب الصغير" لمرونتها في مواجهة كل الصعاب، مضيفًا: "إنها صغيرة الحجم وليست أكبر بكثير من علبة فحم"، قال السيد ماركس: "لقد أطلقنا عليها اسم المحارب الصغير من خلال كل هذا".


ظلت الطفلة البالغة من العمر خمسة أشهر في المستشفى منذ ولادتها، لكنها خرجت أخيرًا من المستشفى الأسبوع الماضي، حجم ميمي الصغير يجعلها أصغر طفل يولد وواحد من أصغر الأطفال الذين ولدوا في أستراليا.
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