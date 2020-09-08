لحظة مؤثرة.. طفل مولود بـ شفاة مشقوقة يبكي فرحًا لحصوله على كلب لديه نفس حالته| فيديو

انتشرت لقطات مصورة لفرحة عارمة علت وجه طفل عمره عامين، عانى من تشوه خلقي أصابه منذ الولادة، إذ ولد الطفل المسكين بـ "شفة مشقوقة"، وقد كانت بهجته الكبيرة التي جعلته يبكي فرحًا؛ عندما عثر على كلب صغير يعاني من نفس حالته.





ولد الطفل «بنتلي» البالغ من العمر عامين الآن بـ شفة مشقوقة، وهي تشوه بسيط في الوجه يؤدي إلى فشل تكوين فم الطفل بشكل صحيح أثناء وجوده في الرحم.





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وكافح الصغير؛ من أجل تناول الطعام بعد ولادته، لكنه أجرى منذ ذلك الحين جراحة تصحيحية ناجحة لتجاوز المشكلة، وقد أصبح فمه طبيعيًا الآن.





ووفقًا لمقطع الفيديو؛ فقد انبهر الطفل بنتلي بويرز، من مقاطعة جاكسون في ولاية ميشيجان الأمريكية، على الفور بجرو صغير يبلغ من العمر شهرين، بعد زيارة ملجأ حيوانات بالقرب من منزله الأسبوع الماضي.





وكانت الأسرة قد خططت في الأصل لاقتناء بعض الدجاجات، لكنهم شاهدوا الكلب الذي يعاني من شفة مشقوقة كابنهما فقرروا تبينه.





وتقول «آشلي» والدة بنتلي إن الطفل شعر بالألفة نحو الكلب لأنه يعاني من نفس حالة وجهه.





ولم يتم تصحيح شفة جرو العائلة الجديد المشقوقة، لكن رؤساء المأوى يقولون إن ذلك لن يؤثر على أسلوب حياته على الإطلاق.



