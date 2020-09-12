بعد وفاة طبيبين مصابين بكورونا.. ارتفاع شهداء الجيش الأبيض بالدقهلية لـ 30

نعت نقابة أطباء الدقهلية فى بيان لها الدكتور زكي سعد السري مفتش صحه المنزله سابقا والذى توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كذلك الدكتور عوض الله صابر استشاري الجراحه بمستشفي شربين المركزي سابقا.



وكان الطبيبان قد أصيبا بفيروس كورونا منذ عدة ايام وتم اعطاءهما بروتوكول العلاج اللازم الا انه حالتهما ساءتا وتدهورت اكثر رغم تلقيهما العلاج وتوفيا متأثرين بأصابتهما.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أنه بوفاة الطبيبان يصبح عدد الشهداء من الاطباء بالدقهلية ٣٠ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إضافتهما لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا و والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف

