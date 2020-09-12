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رئيس الوزراء: غض الطرف عن البناء العشوائي سيؤدي لتدهور الأوضاع في الـ 20 عاما المقبلة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواجه تعقيدات شديدة بشأن ملف البناء العشوائي، لافتا إلى أن الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن المشكلات، كما كان يحدث في السابق.

وأضاف "مدبولي"، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، السبت، أن مشكلة البناء العشوائي تواجهها مصر منذ السبعينيات، لافتا إلى أن القيادات السياسية السابقة لم يكن لديها البدائل الاقتصادية، أو الرغبة في خوض ملف بتلك الدرجة من التعقيد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة إذا غضت طرفها عن هذا الملف سيسوء الوضع كثيرا، وسيكون مستقبل مصر سيئا في العشرين عامًا المقبلة.

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