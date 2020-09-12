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رياضة

مجلس الأهلي ينعى عزمي مجاهد: اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبد الحكيم أبو علم
نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي والقطاعات الرياضية، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، ولاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق للكرة الطائرة الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأعلن أمير عزمي مجاهد، صباح اليوم، السبت، وفاة والده متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، بأحد المستشفيات.

كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات المهندسين للعلاج من المرض، ووافته المنية بعد رحلة من التعب والمعاناة.

يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.

حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كل البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

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