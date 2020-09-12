جمعية رجال الأعمال المصريين تعرض على موانئ دبي فرصا واعدة لزيادة استثماراتها في مصر

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنتي النقل برئاسة عادل اللمعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الجمعية، ولجنة التصدير برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع موانئ دبي العالمية زيادة استثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والتصدير والنقل واللوجيستيات.









جاء ذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يونان إدوارد، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى، ومحمود البستاكي، مثلا عن موانئ دبي العالمية، وكامل سالم ممثلا لجمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك.









وفي بداية اللقاء، أكد عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن موانئ دبي العالمية تمثل جزءا كبيرا للاستثمار في النقل واللوجيستيات ولها دور عظيم وتواجد فعال في المنطقة الجنوبية بمنطقة قناة السويس، مشيدًا بالتعاون بين الجمعية والمكتب التجاري المصري في دبي في دفع النمو الاقتصادي بين البلدين.









وقال«اللمعي»، إن الاجتماع مع موانئ دبي العالمية يهدف إلى استعراض الأفكار والفرص المطروحة للاستثمار والتجارة في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق مؤخرًا على إنشاء ميناء أبو قير بشرق الإسكندرية بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة، مما يمثل فرصا جديدة للشراكة والتعاون بين مصر وموانئ دبي العالمية.









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وأضاف أن قطاع النقل البحري في موانئ شرق بورسعيد يحظى باهتمام كبير من الدولة، حيث ضخت استثمارات جديدة لإنشاء أرصفة بطول 5 كم طولي وظهير لوجيستي، فضلا عما يشهده ميناء الإسكندرية من مشروعات لتطويره، لافتًا إلى أن نحو 18000 سفينة سنويا تعبر قناة السويس الأمر الذي يؤكد وجود فرص كبيرة وجديدة للاستثمار والتجارة والنقل في مصر.









كما أشاد «اللمعي»، بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير جميع قطاعات النقل، ومنها النقل النهري والأنفاق والمترو والسكك الحديدية بجانب شبكات الطرق والكباري، مضيفًا أنه هناك قانون لنقل البضائع عبر السكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في ذلك.









من جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومكتب التمثيل التجاري في دبي والتنسيق المستمر مع الوزير المفوض التجاري يونان إدوارد يمثل فرصة عظيمة لعرض الخطط والأفكار وطرح المزيد من المقترحات لتعزيز أوجه التعاون مع موانئ دبي العالمية في شتى المجالات.









وقال «النجاري» إن قطاع التصدير في مصر يعد أحد أهم القطاعات الديناميكية وكذلك في جميع دول العالم، مضيفًا أن التصدير يحظى بأولوية واهتمام حكومي ورئاسي لمضاعفته إلى 100 مليار دولار مقارنة بـ ٢٦ مليار دولار حجم الصادرات غير البترولية، وهو ما يستلزم التطوير المستمر لجميع القطاعات المرتبطة به سواء النقل واللوجيستيات أو الخدمات والبنوك، فضلا عن التشريعات الاقتصادية والإجراءات والاتفاقيات المحفزة لنمو التجارة البينية.









وأضاف رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن موقع مصر يمثل مركزا إقليميا ودوليا لحركة التجارة العالمية، مشددا على ضرورة أن تكون الموانئ جاذبة لحركة التجارة، وذلك من خلال تسهيل وتيسير الإفراج عن السلع والبضائع وزيادة تنافسيتها دوليًا.









من جانبه، رحب الوزير المفوض تجاري يونان إدوارد، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى، بمد جسور التعاون والتواصل بين المؤسسات في مصر والإمارات في مجالات الاستثمار في النقل واللوجيستيات.









وأكد «إدوارد» أن موانئ دبي العالمية ليست بعيدة عن السوق المصرية، حيث توجد لها استثمارات ضخمة قائمة ومرتقبة تستهدف زيادة تواجدها وتوسعها في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن العلاقات المتبادلة بين مصر والامارات تؤكد وجود الكثير من فرص التعاون المشتركة.









من جانبه، أكد محمود البستاكي ممثلا عن موانئ دبي العالمية، أن الثقل الاقتصادي والسياسي والعسكري لمصر هو المحرك الأساسي لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.











وكشف «البستاكي»، عن مبادرة طريق الحرير دبي، والتي تختلف عن مشروع طريق الحرير البري الصيني، في اعتماد طريق الحرير بدبي والذي تمثل مواني دبي العالمية العصب له على البر والبحر والجو.









وأوضح أن موانئ دبي تتواجد في 36 دولة حول العالم، بالإضافة إلى طيران الإمارات الذي يساهم في الشحن الجوي.









كما كشف عن مبادرة إصدار جواز السفر العالمي وهو بمثابة بطاقة عضوية للشركات تمنحها مميزات وتيسيرات أكبر في التكلفة والوقت، حيث إن موانئ دبي العالمية تضمن هذه التيسيرات لتسهيل حركة التجارة، موضحًا أن الفئات هي الفضية والذهبية والبلاتينية حيث سيركز مشروع جواز السفر العالمي في المرحلة الأولى على الشحن الجوي.









وقال كامل سالم، ممثلا عن جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك، إن مصر تمتلك مقومات عديدة لتنشيط التجارة ونفاذ الصادرات إلى قارة أفريقيا، مضيفًا أن جمعية المصدرين المصريين تتيح أنشطة التخزين للمصدر المصري خارجيا في عدد من الدول الأفريقية بجانب الترويج لفرص التجارة وزيادة الصادرات من خلال تنظيم البعثات الخارجية والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري.