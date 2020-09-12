لا إجازات وزيادة الموظفين والمقرات.. تسهيلات جديدة للمواطنين لسرعة التصالح

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزرا ء، أعلن عددا من الإجراءات و عددا من الإجراءات و التسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء ، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون.



- إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.

- خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش.

- تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر.





- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.











- القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.









- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.









- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.









اقرأ أيضا: إقبال كثيف من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بعد القرارات الجديدة









- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.









- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.









- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.





- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.





- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.





- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.





- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.





- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .





- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.









- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انتهاء المدة القانونية.







