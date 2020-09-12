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أخبار البلد

انتهاء الموجة الـ 16 لإزالة التعديات الثلاثاء المقبل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تنتهي الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة يوم الثلاثاء المقبل، وإزالة الحالات التى لم تثبت جدية في استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين. 

وكانت أشارت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية،  إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى نهاية أغسطس من إزالة أكثر من ١٥٤٢٠ حالة تعدٍ منها ١١٤٢٠ حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو ٢،٩ مليون متر مربع منها ٤٢٢ ألف متر بالقاهرة، و٣٧٦ ألف متر بالغربية، و٢٩٦ ألف متر بقنا، و٢٣٤ ألف متر بالإسماعيلية، و١٤٥ ألف متر بالسويس، و١٠٨ آلاف متر بالمنيا و١٠٥ آلاف متر بأسوان.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من 4 آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا، و٦٢ ألف فدان بمطروح، و٥٣٠٠ فدان بالفيوم  و٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد.
 
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الإزالات يتم بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وفقا للقانون للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.

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