الصحة السعودية تزف بشري سارة لمصابي كورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة السعودية عن بشري سارة لكل مصابي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، معلنة عن اقتراب نسبة المتعافين من كوفيد 19 داخل البلاد من 93٪.





كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم أن عدد المتعافين من فيروس كورونا تجاوز 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.





وبيًنت الوزارة السعودية انه تم تسجيل 903 حالة شفاء جديدة من فيروس (كوفيد-19)، بينما سجلت الفرق المعنية بمتابعة الجائحة في المملكة إصابة 643 جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية..





وأفادت الصحة السعودية ان إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتقع لــ 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة.