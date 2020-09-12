AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة السعودية تزف بشري سارة لمصابي كورونا في المملكة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:22 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة السعودية عن بشري سارة لكل مصابي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، معلنة عن اقتراب نسبة المتعافين من كوفيد 19 داخل البلاد من 93٪.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم أن عدد المتعافين من فيروس كورونا تجاوز 301836 حالة من بين إجمالي أعداد الاصابات المؤكدة التي بلغت 325050 حالة.

وبيًنت الوزارة السعودية انه تم تسجيل 903 حالة شفاء جديدة من فيروس (كوفيد-19)، بينما سجلت الفرق المعنية بمتابعة الجائحة في المملكة  إصابة 643 جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية..

وأفادت الصحة السعودية ان إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتقع لــ 325050 حالة بينها 18974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1343 حالة حرجة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل ٣٠٣٦ حالة جديدة.. السعودية تتخطي حاجز الـ ٢٠٠ الف إصابة بفيروس كورونا

بشرى سارة من السعودية حول شفاء مرضى كورونا.. وتزايد الإصابات بالعراق

الإجمالي 245851.. السعودية تسجل 2613 إصابة كورونا خلال 24 ساعة

كورونا يتراجع ..الصحة السعودية: 1993 إصابة جديدة و27 وفاة بالفيروس القاتل

السعودية تسجل 1469 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 1492 حالة

السعودية تسجل 1227 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

حكم لبس الرجال السلاسل الفضية.. أمين الفتوى يوضح

أردوغان يهدد الرئيس الفرنسي: انتظر المزيد من المشاكل معي شخصيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالريف.. خصم 25% حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة.. ومدينة الخصوص بنيت بالكامل على أراض زراعية

لامس أرجل الطالبات وتحسس وجوههن.. الإدارية العليا تجازى معلما تحرش ببنات مدرسة كاملة

بعد هروبها.. عالمة صينية تفجر مفاجأة: كورونا من صنع الإنسان

وفقا لتوجيهات الرئيس ..7 تسهيلات للمتصالحين في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور