AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: مأكولات المطاعم والكافيهات تعرضك للإصابة بـ كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
أصدر أحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية دراسة جديدة، والتى أفادت أن البالغين الذين تناولوا الطعام في المطاعم وذهبوا إلى المقاهي  كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا بمعدل مرتين مقارنة مع من تجنبوها.

وأضافت الدراسة أن الكثير من الأشخاص التى ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا كانوا يذهبوا إلى المقاهي والمطاعم بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص خلال الأربعة عشر يوما التي سبقت إجراء الاختبار.


وتضمنت الدراسة بيانات عن 314 بالغًا أجريت عليهم فحوصات فيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض، وسجل الباحثون 154 حالة إيجابية و160 سلبية.

كما أضاف الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى، بعض المعلومات التى تم الحصول عليها من المرضى، ومن أهمها أرتداء الكمامة، والأماكن التى كانوا يذهبون إليها بشكل كبير سواء مطاعم او مقاهي أو نوادي رياضية.

وأظهرت البيانات أن 42% من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أفادوا بأنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص واحد على الأقل معروف بأنه مصاب بـ فيروس كورونا، مقارنة بـ 14% ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس، ومعظم المخالطين عن قرب ونسبتهم 51%، كانوا من أفراد أسرة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

مفاجأة سارة.. الكلاب تكشف الإصابة بفيروس كورونا بهذه الطريقة

هذه الفئة لن تنجو من كورونا حتى مع وجود اللقاح.. تفاصيل

دراسة: الأطفال دون أعراض كورونا أكثر خطرا في انتشار الفيروس

مع عودة المدارس: دراسات تطمئن قلوب أولياء الأمور.. وطرق حماية الأطفال من كورونا

دراسة: لا تقلقوا.. حالة نادرة للأطفال تزيد من إصابتهم بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها

مهاجم الأهلي المعار يقود إنبي للفوز علي وادي دجلة فى الوقت القاتل

حماية المستهلك يحيل 26 معرضا للسيارات للنيابة | لهذه الأسباب

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

مع اقتراب الشتاء| هاني الناظر يقدم روشتة مناعية لمواجهة كورونا

مدبولي لـ الصحفيين والإعلاميين: "لن يتم إزالة اَي مبنى به مواطنين"

AdvertisementS

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

مكنش سكران.. النيابة تجري تحليل مخدرات لـ صالح جمعة

محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح 4 مواسم

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

وفاة علي رجب| تفاصيل فيلم أخير له لم ير النور بسبب مَثَل إباحي

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. ويغلق "التعليقات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة حلوة.. خطوة بخطوة

دراسة: مأكولات المطاعم والكافيهات تعرضك للإصابة بـ كورونا

ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد