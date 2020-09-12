دراسة: مأكولات المطاعم والكافيهات تعرضك للإصابة بـ كورونا

وتضمنت الدراسة بيانات عن 314 بالغًا أجريت عليهم فحوصات فيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض، وسجل الباحثون 154 حالة إيجابية و160 سلبية.





كما أضاف الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى، بعض المعلومات التى تم الحصول عليها من المرضى، ومن أهمها أرتداء الكمامة، والأماكن التى كانوا يذهبون إليها بشكل كبير سواء مطاعم او مقاهي أو نوادي رياضية.



