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حوادث

أكل العيش مر.. مصرع أب ونجله تحت أحجار الفخار بصحراء قنا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:43 م
المجني عليهم
المجني عليهم
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يوسف رجب

لقى أب ونجله مصرعهما أسفل أحجار "كولة الفخار" بصحراء قنا، أثناء توجههما لإحضار كميات الفخار.


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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع مبارك سعيد عسران ٤٩ عاما، و نجله عمرو " مقيميان بقرية الترامسة"، أسفل جبل بصحراء قنا.


تبين من التحريات الأولية، أن الأب ونجله لقيا مصرعهما، أثناء إحضار أحجار الفخار من باطن الحبل بصحراء قنا والمعروفة باسم" الكولة".


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عثر على الأب ونجله أسفل أحجار الجبل، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي، جثتين هامدتين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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