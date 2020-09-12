أكل العيش مر.. مصرع أب ونجله تحت أحجار الفخار بصحراء قنا

لقى أب ونجله مصرعهما أسفل أحجار "كولة الفخار" بصحراء قنا، أثناء توجههما لإحضار كميات الفخار.





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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع مبارك سعيد عسران ٤٩ عاما، و نجله عمرو " مقيميان بقرية الترامسة"، أسفل جبل بصحراء قنا.





تبين من التحريات الأولية، أن الأب ونجله لقيا مصرعهما، أثناء إحضار أحجار الفخار من باطن الحبل بصحراء قنا والمعروفة باسم" الكولة".





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عثر على الأب ونجله أسفل أحجار الجبل، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي، جثتين هامدتين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.