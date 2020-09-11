مستشفيات قنا تبدأ الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن البدء في توقيع الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس النواب 2020.





وأوضح تواضروس، أن المديرية أعدت العديد من أماكن الكشف بالمحافظة من أجل تسهيل الكشف على المرشحين موزعة بمختلف مراكز المحافظة تسهيلا على المرشحين.





وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن مستشفيات" نجع حمادي العام، قنا العام، قوص المركزي"، هى المخصصة لاستقبال المرشحين، فضلا عن توقيع الكشف بمقر القومسيون الطبي بقنا.





وأوضح وكيل الصحة بقنا، بأن التحاليل الطبية سوف يتم إجرائها فى المعمل المشترك الواقع بمقر مديرية الصحة بمدينة قنا.





وأوضح تواضروس، أ ن المرشحين مطلوب منهم الدخول على الموقع الخاص بالوزارة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح، وبعدها يتم التوجه إلى مواقع الكشف الطبي وذلك فى الموعد المحدد على الموقع.

http://elections.mohp.gov.eg

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