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رياضة

ليفربول ضد ليدز .. صاروخية محمد صلاح تمنح الريدز الهدف الثالث

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل محمد صلاح الهدف  الثالث في شباك ليدز يونايتدـ، ضمن الجولة الأولى من الـ"بريميرليج"، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.

ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.
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