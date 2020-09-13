نواب البرلمان يشيدون بكهربة إشارات قطارات السكة الحديد من الوجه القبلي إلى القاهرة والإسكندرية.. ويؤكدون: ستكون فى صالح المواطن أولا وتحد من الحوادث

برلماني: كهربة نظم إشارات القطارات خطوة على الطريق الصحيح للحد من الحوادث

طعيمة: القطارات الجديدة كلها تعمل بكهربة الإشارات ويجب تطبيقها من الإسكندرية إلى أسوان

نائبة: كهربة نظم الإشارات لخطوط القطارات ستؤدي إلى انضباط مواعيدها









أكد عدد من النواب أن تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية ، يجب تطبيقها على جميعا خطوط السكك الحديد من الإسكندرية لأسوان ، كما أشاروا إلى أن كهربة نظم الإشارات سيحد من حوادث القطارات وأيضا سيكون هناك مواعيد محددة لوصول القطارت ولن تتعطل تلك الاشارات بالشكل الذى هي عليه الان ، وأوضحوا أن كهربة الإشارات سيكون له عائد على المواطن وأيضا الدوله وتوفير زمن التقاطر بين القطارات وإنضباط وقت الرحلة ، وتقليل الخطأ البشري الذى يؤدي فى كثير من الأحيان ويكون السبب فى الحوادث.





قال النائب حسين أبو الوفا عضو لجنة النقل والمواصلات ان اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، ويساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية بأنها خطوة على الطريق الصحيح .





وأضاف عضو لجنة النقل لصدي البلد، أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حريصة على تطوير السكك الحديد فى مصر، وبخاصة صعيد مصر الذي يعتبر السكة الحديد هى وسيلة النقل الأساسية لدية نظر لبعد المسافات بينها وبين القاهرة والإسكندرية.





وأشار أبو الوفا إلى أن معظم حوادث القطارات يكون سببها الاشارات، والأخطاء التى تقع فيها، وبالتالى كهربة نظم الإشارات سيحد من حوادث القطارات وأيضا سيكون هناك مواعيد محددة لوصول القطارات، ولن تتعطل تلك الاشارات بالشكل الذى هي عليه الآن.





فيما قال اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة الإدارة المحلية، تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية، ويجب تطبيقها على جميعا خطوط السكك الحديد من الإسكندرية لأسوان.





وأكد طعيمة لصدي البلد أن كهربة نظم الإشارات ستكون هي المتحكمة فى سرعة القطار وليس السائق كما كان سابقا ، لافتا أن القطارات الجديدة التى استقدمتها وزارة النقل جميعها تعمل بكهربة الإشارات ولكن السائقين يلغونها ويعملون يدوى.





وقال إن اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية سنرى نتائجه قريبا على أرض الواقع.





وفي السياق ذاته ، قالت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب ، تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية ، ستؤدي إلي تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.





وأضافت حلاوة ، أن اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية هو تأكيد على إهتمام الدوله بقطاع النقل هذا القطاع الحيوي والذ يعد أحد أعمدة الإستثمار.





وتابعت حلاوة ، أن كهربة الإشارات سيكون له عائد على المواطن وأيضا الدولة وتوفير زمن التقاطر بين القطارات وإنضباط وقت الرحلة ، وتقليل الخطأ البشري الذى يؤدي فى كثير من الأحيان ويكون السبب فى الحوادث.





وعقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.





وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، ويساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية.





وأشار "الوزير"، إلى أن هذه المشروعات تشهد تقدما في معدلات التنفيذ بها خاصةً مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.





ثم ناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أكد وزير النقل أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها.