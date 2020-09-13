AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

نواب البرلمان يشيدون بكهربة إشارات قطارات السكة الحديد من الوجه القبلي إلى القاهرة والإسكندرية.. ويؤكدون: ستكون فى صالح المواطن أولا وتحد من الحوادث

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
Advertisements
ماجدة بدوى
  • برلماني: كهربة نظم إشارات القطارات خطوة على الطريق الصحيح للحد من الحوادث
  • طعيمة: القطارات الجديدة كلها تعمل بكهربة الإشارات ويجب تطبيقها من الإسكندرية إلى أسوان
  • نائبة: كهربة نظم الإشارات لخطوط القطارات ستؤدي إلى انضباط مواعيدها


أكد عدد من النواب أن تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية ، يجب  تطبيقها على جميعا خطوط السكك الحديد  من الإسكندرية لأسوان ، كما أشاروا إلى أن كهربة نظم الإشارات سيحد من حوادث القطارات وأيضا سيكون هناك مواعيد محددة لوصول القطارت ولن تتعطل تلك الاشارات بالشكل الذى هي عليه الان ، وأوضحوا أن  كهربة الإشارات سيكون له عائد على المواطن وأيضا الدوله وتوفير زمن التقاطر بين القطارات وإنضباط وقت الرحلة ، وتقليل الخطأ البشري الذى يؤدي فى كثير من الأحيان ويكون السبب فى الحوادث.

قال النائب حسين أبو الوفا عضو لجنة النقل والمواصلات ان اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، ويساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية بأنها خطوة على الطريق الصحيح .

وأضاف عضو لجنة النقل لصدي البلد، أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حريصة على تطوير السكك الحديد فى مصر، وبخاصة صعيد مصر الذي يعتبر السكة الحديد هى وسيلة النقل الأساسية لدية  نظر لبعد المسافات بينها وبين القاهرة والإسكندرية.

وأشار أبو الوفا إلى أن معظم حوادث القطارات يكون سببها الاشارات، والأخطاء التى تقع فيها، وبالتالى كهربة نظم الإشارات سيحد من حوادث القطارات وأيضا سيكون هناك مواعيد محددة لوصول القطارات، ولن تتعطل تلك الاشارات بالشكل الذى هي عليه الآن.

فيما قال اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة الإدارة المحلية، تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية، ويجب  تطبيقها على جميعا خطوط السكك الحديد من الإسكندرية لأسوان. 

وأكد طعيمة لصدي البلد أن كهربة نظم الإشارات ستكون هي المتحكمة فى سرعة القطار وليس السائق كما كان سابقا ، لافتا أن القطارات الجديدة التى استقدمتها وزارة النقل جميعها تعمل بكهربة الإشارات ولكن السائقين يلغونها ويعملون يدوى.

وقال إن اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية سنرى نتائجه قريبا على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته ، قالت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب ،  تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية ، ستؤدي إلي تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأضافت حلاوة ، أن اجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل اليوم لمناقشة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية هو تأكيد على إهتمام الدوله بقطاع النقل هذا القطاع الحيوي والذ يعد أحد أعمدة الإستثمار.

وتابعت حلاوة ، أن كهربة الإشارات سيكون له عائد على المواطن وأيضا الدولة وتوفير زمن التقاطر بين القطارات وإنضباط وقت الرحلة ، وتقليل الخطأ البشري الذى يؤدي فى كثير من الأحيان ويكون السبب فى الحوادث.

وعقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية. 

وتمت مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، ويساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، والقاهرة - الإسكندرية. 

وأشار "الوزير"، إلى أن هذه المشروعات تشهد تقدما في معدلات التنفيذ بها خاصةً مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

ثم ناقش الجانبان الانطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص؛ وذلك في إطار  رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أكد وزير النقل أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروعات عملاقة لـ تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق .. إنفاق 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات بالسكة الحديد.. و33.1 مليار بالمترو.. تفاصيل التطور الشامل لأهم مرفقين بوزارة النقل

خلال حضوره الانطلاقة الجديدة للقطارات.. وزير النقل: جاهزة للتشغيل فى عيد الأضحى لمواجهة الكثافات.. صور

النقل تحتفل بتشغيل قطارات السكة الحديد الجديدة .. الوزير: نطور خدمات الهيئة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وانطلاق عربات VIP وTOP VIP بأيادٍ مصرية

محافظ أسيوط يشهد انطلاق أحد القطارات الجديدة عالية المستوى بمحطة السكة الحديد

بعد الانتهاء من أعمال التطوير.. وزير النقل يعلن دخول برج ملوي لإشارات السكك الحديدية بالمنيا الخدمة

دخول برج المراغة لـ إشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة

ترشيحاتنا

لقطة اليوم .. شوبير يشيد بموقف صلاح تجاه مؤمن زكريا

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

الجوازات السعودية تصدر بياناً هاماً

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة

المقاصة يوافق على بيع محمد إبراهيم لـ الأهلي بشرط

AdvertisementS

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

الملك المصري لا يرحم.. لماذا أخرج محمد صلاح لسانه للإنجليز

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

التصالح لصالح المواطن| محافظ القليوبية: الخصوص مخالِفة بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة