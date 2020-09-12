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الأوقاف: تخلصنا إلى حد كبير من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:20 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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أسامة علي
رد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تساؤل، هل لا زالت هناك عناصر إخوانية تعمل داخل وزارة الأوقاف.

وقال مختار جمعة خلال حديثه مع "سكاى نيوز عربية"، أن جماعة الإخوان الارهابية تمر بدرجات كبيرة من السرية، والشخص الذى نتأكد أنه يتبنى فكر هذه الجماعة؛ يتم اتخاذ موقفا ضده، إقله إبعاده عن الجمهور والتأثير فى الشارع.

وتابع وزير الأوقاف، أما بالنسبة للخلايا الكامنة والنائمة لجماعة الأخوان الأرهابية فمن يصدر منه فعل أول قول متشدد يتم اتخاذ إجراء ضده في حينه.

وأكد الدكتور مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف تخلصت إلى حد كبير من عناصر جماعة الأخوان الأرهابية حتى الخلايا النائمة منهم.
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