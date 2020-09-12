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فن

شاهد.. مصطفى حجاج يغني "عيرتني الأيام على جرحى"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

نشر المطرب مصطفي حجاج مقطع فيديو وهو يغني من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتب حجاج معلقًا على الفيديو :"عيرتني الأيام على جرحى ".

وطرح كل من مصطفى حجاج ورضا البحراوي، أغنيتهما الجديدة، بعنوان "أبويا قالي زمان"، وذلك عبر موقع يوتيوب. 

الاغنية من كلمات أحمد سامى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام شيبسى، والفيديو كليب من إخراج محمد عبد ‏الجواد، والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لـ هانى محروس. 

وتم تصوير الفيديو كليب، فى منطقة روض الفرج، حيث ان طابعها يميل إلى الشعبى. 

يذكر ان ابرز اعمال مصطفى حجاج اغنيتا "خطوة" و" يا منعنع".
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