ضبط مسئول كبير في نجع حمادي بتهمة التزوير وتسهيل البناء على الأراضي الزراعية

ضبط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، مدير فرع مباحث الأموال العامة بقطاع جنوب الصعيد، مسئولا كبيرا سابقا بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بتهمة تسهيل البناء على الأراضي الزراعية.





تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ر.أ.م، 49 عامًا، مهندس، بعد صدور تقرير من إدارة تقييم الأداء والمتابعة بمحافظة قنا، يشير إلى قيام المذكور بإصدار ترخيص بناء خارج الحيز لقطعة أرض زراعية و إثباتها أنها داخل الحيز بالمخالفة للواقع.





كما تبين تدوين بيانات غير صحيحة على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه تزوير في أوراق رسمية وتسهيل أعمال البناء للمواطن على الرغم من تحرير محضر بالتعدي والبناء على أراضي زراعية بالقطعة المذكورة.





تحرر محضر بضبط المتهم، و أخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات فى الواقعة.





يذكر أن محافظة قنا، شهدت فى الفترة الأخيرة، إحالة عدد كبير من العاملين بالوحدات المحلية، للتحقيق، بتهم التقصير فى حماية الأراضى الزراعية والتهاون فى تحرير محاضر التعدى عليها.





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