السياحة: افتتاح المتاحف والمواقع الأثرية يعلن وفقا لأنسب الظروف

ينتظر المصريون والسائحون حول العالم، افتتاحات المتاحف والمواقع الأثرية الجديدة المزمع ، الإعلان عنها خلال الفترة القادمة ، لتكون أيقونة ثقافية تاريخية ، تضاف للسياحة الثقافية في مصر .





وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة و الآثار ، إن المزمع خلال الفترة القادمة ، افتتاح متحف المركبات الملكية بالإضافة إلى متحف شرم الشيخ و كفر الشيخ ، الحضارة المصرية القديمة ،متحف العاصمة الإدارية الجديدة ، المقرر الانتهاء منها قريبا.





وأكد مؤمن في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن تاريخ افتتاح كل هذه المنشآت، يتم وفقا لآليات وتوقيتات ، محددة ووفقا لأنسب ظروف الافتتاح و العرض للجمهور ، ووفقا للاستعداد التام لتظهر أمام العالم بالشكل الذي يليق بالتاريخ و عظمتها .



