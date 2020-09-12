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ثقافة

السياحة: افتتاح المتاحف والمواقع الأثرية يعلن وفقا لأنسب الظروف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:03 م
المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة - ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
ينتظر المصريون والسائحون حول العالم، افتتاحات المتاحف والمواقع الأثرية الجديدة المزمع ، الإعلان عنها خلال الفترة القادمة ، لتكون أيقونة ثقافية تاريخية ، تضاف للسياحة الثقافية في مصر .

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة و الآثار ، إن المزمع خلال الفترة القادمة ، افتتاح متحف المركبات الملكية بالإضافة إلى متحف شرم الشيخ و كفر الشيخ ، الحضارة المصرية القديمة ،متحف العاصمة الإدارية الجديدة ، المقرر الانتهاء منها قريبا.

وأكد مؤمن في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن تاريخ افتتاح كل هذه المنشآت، يتم وفقا لآليات وتوقيتات ، محددة ووفقا لأنسب ظروف الافتتاح و العرض للجمهور ، ووفقا للاستعداد التام لتظهر أمام العالم بالشكل الذي يليق بالتاريخ و عظمتها .

وأضاف رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة و الآثار ، إلى أن هناك مجهودا يتم على ارض الواقع ، في العديد من المتاحف أبرزها متحف الحضارة ، والذى سيعرض فية العديد من الأفلام ، الخاصة بتاريخ الحضارة المصرية ، سيكون إضافة قوية للثقافة الإنسانية.
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