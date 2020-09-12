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أخبار العالم

الرئيس القبرصي: على تركيا وقف أعمالها العدوانية شرق المتوسط

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:51 م
الرئيس القبرصي نيكوس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس
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قسم الخارجي
انتقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

وأضاف لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "أخبرت الوزير أننا مستعدون لترسيم مناطقنا البحرية مع تركيا.. سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو عن طريق محكمة العدل الدولية".

وطالب الرئيس القبرصي تركيا بإنهاء أنشطتها العدائية غير القانونية على الفور، في المنطقة الاقتصادية لقبرص.

وتابع "لقد عبرت عن دعمنا الكامل للموقف الأمريكي بأن أي نزاع في شرق المتوسط يجب حله من خلال الحوار وليس عن طريق دبلوماسية البنادق".
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