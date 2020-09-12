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محافظ الفيوم: تلقينا 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء | فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:53 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن 75% من التصالح في مخالفات البناء تقع فى ريف، و25% فى المدن، لافتًا إلى أن هناك 37 ألف طلب تصالح من المواطنين فى مخالفات البناء حتى الآن، بموجب 1500 طلب يوميا.


وأضاف محافظ اليوم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه يتم الآن مراجعة كافة القرى والتجمعات العمرانية، لرصد كافة المخالفات، كما أنه تم عمل تخفيض على الرسوم المفروضة للتصالح على مخالفات البناء.


وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة قامت بمبادرة مع البنك الأهلي من خلالها يستطيع المواطن أن يأخذ قروض من البنك لإتمام التصالح، مؤكدا أن فيروس كورونا أثر على تسعير سعر المخالفة فقامت المحافظة بإعادة تسعير كاملة ليصبح للقرى والنجوع 50 جنيها للمتر و للمدن لا يتعدى الــ400 جنيه.
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