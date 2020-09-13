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توك شو

خلق في معمل ووهان .. عالمة صينية هاربة تبرئ الخفافيش من انتشار كورونا.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
عالمة الفيروسات
عالمة الفيروسات الصينية
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اسراء صبري
عرضت فضائية العربية تقريرا عن عالمة الفيروسات الصينية التي هربت من بلادها إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

أوضح التقرير أن العالمة ظهرت على أحد البرامج البريطانية ووجهت أصابع الاتهام إلى الصين  خاصة مختبر ووهان التابع إلى سيطرة الحكومة الصينية في نشر فيروس كورونا.

وأضافت العالمة أن مختبر ووهان هو السبب وراء ظهور الفيروس، مشيرة إلى أن سوق اللحوم والخفافيش في ووهان ليس له أي علاقة بانتشار فيروس كورونا.

وشددت على أن علماء صينيين في بلادها هم من زودوها بتلك المعلومات.

وأكدت أن المشرفين في مختبر هونج كونج للصحة العالمية حاولوا اسكاتها عندما تحدثت عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.
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