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اقتصاد

بعد أداء إيجابي للبورصة.. خبير يتوقع نقاط الدعم والمقاومة لمؤشراتها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إن البورصة أغلقت آخر جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي، حيث ارتد مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس ٣٠ من مستويات ١٠٣٠٠ إلى ١١٠٧٠ نقطة متوقعا ان يواجه المؤشر مستوى مقاومة عند النقطة ١١٢٠٠.

وتوقع النمر في بيان، الأحد، أداء إيجابيًا للسوق خلال الجلسات المقبلة يتم تأكيده باختراق المؤشر مستويات ١١٢٠٠ نقطة ليستهدف مستويات بالقرب من ١١٥٠٠ - ١١٦٠٠ نقطة.

وعن أداء المؤشر السبعيني أوضح النمر أنه الأفضل أداء خلال إغلاقات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ارتداد المؤشر من مستويات ١٧٧١ نقطة إلى مستويات ١٨٥٠ نقطة مستهدفا مستوى المقاومة ١٨٨٠ نقطة، مشيرا إلى أن نقطة المقاومة ١٧٧٠ نقطة يمكن الاعتماد عليها كمستوى إيقاف خسائر، لافتا إلى مخاوف تراجع معدلات السيولة بشكل متتالي داخل أسهم المؤشر رغم تحقيقه صعودا ملحوظا.

ولفت النمر إلى أن الأخبار المتداولة عن خفض أسعار الغاز للمصانع عززت من أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسهم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة منها الأسمدة والحديد والصلب وبعض مصانع الأسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي.
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