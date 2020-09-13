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أخبار البلد

شباب الأعمال: عودة الطيران الروسي لمصر تدعم الشراكة الاستراتيجية والاستثمار بين البلدين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد قاعود إن عودة الرحلات الروسية إلى مصر قرار إيجابي للغاية ويصب في صالح السياحة المصرية واستدامتها، مشيرا إلى أن السياحة الروسية تعد ركيزة أساسية في الحركة السياحية بشرم الشيخ والغردقة.


ودعا قاعود - في تصريح صحفي اليوم، الأحد- إلى ضرورة إعادة النظر في النظام من خلال عودة الرحلات العارضة والرحلات المنتظمة، مع ضرورة دراسة تفعيل الرحلات المنتظمة من مطار شرم الشيخ والغردقة إلى مطاري سانت بطرسبرج وموسكو بشكل منتظم، وتستهدف السياحة الجماعية الكبيرة والسياحة الفاخرة. 


وأوضح أن السياحة الروسية والصينية تمثل أكبر نسبة من السياحة الفاخرة في العالم، مضيفا أن صفقات الطيران المنتظم مع نوع مختلف من الرحلات الجوية بين مصر وروسيا تعد أمرا ضروريا.


وشدد قاعود على ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين المصري والروسي من خلال الاستثمار المباشر سواء بشراكات مصرية روسية أو جذب المستثمرين الروس في قطاعات الضيافة من خلال شراكات في مشروعات الضيافة لتشمل الفنادق والمطاعم واليخوت والشواطئ التي يستفيد منها المستثمرون الروس .


وأشار إلى أن هناك إمكانات كبيرة في السوق الروسية يمكن أن تعمل على ازدهار سياحة البحر الأحمر وجميع الصناعات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاعي السياحة والضيافة جنبا إلى جنب، مع توفير العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد المصري.

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