وكالة الفضاء المصرية تكشف لصدى البلد عن دراسة تصنيع مركبة لاستكشاف القمر

كشف محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن المشاريع القادمة لوكالة الفضاء المصرية، موضحا ان الوكالة تعمل في عدة اتجاهات مثل نشر الثقافة الفضائية في المجتمع، وإنتاج الأقمار الصناعية، والتعاون مع الجامعات في عمل الأقمار، واستكشاف الفضاء عن طريق إطلاق مثل ما يسمى مسبار الأمل.





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وأضاف أن مصر تسير وفق الاتجاه العالمي 2030 هو اتجاه العودة للقمر بهدف مزيد من الاستكشاف له، حيث تم عمل مشروع مركبة فضائية تطلق لتهبط على القمر وتستكشف بعض العينات وتقيس بعض القياسات، وهو مشروع ضخم الهدف منه استكشاف الفضاء.

وفيما يخص التعاون الدولي وتبادل الخبرات أشار إلى أن العام الماضي تم استقبال خبراء وعلماء يابانيين وتم الاتفاق معهم على مجالات التعاون، مضيفا: " في فبراير الماضي كما يدعو السير مارتن سويتنج، مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة عام 1980 والذي حصل من الملكة على لقب سير فله مكانة عظيمة في مجال الفضاء بإنجلترا".

وأوضح أنه: "تم التحدث خلال زيارته عن كيفية التعاون وبعض الإرشادات ومن ثم الاتفاق على العمل على إنتاج قطع من أجزاء الأقمار الصناعية وتوجيهها له بإنجلترا للاستفادة منه وتجربتها، لأن المنتج المصري المصنع للمكون الفضائي أقل سعرا"، مشيرا إلى أنه بعد انقطاع الزيارات بسبب كورونا عاد التواصل مع السير مارتن سويتنج مرة أخرى للقاء عن طريق اجتماعات فيديو كونفرانس.