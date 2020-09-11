صناعة مصرية .. محمد القوصي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشروع قمر التنمية الإفريقي

قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن وضع مصر الفضائي بالنسبة لأفريقيا جيد ولكن هناك دول سبقت مصر في مجال الفضاء مثل جنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا.





وكشف "القوصي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" عن تفاصيل جديدة تخص قمر التنمية الافريقي الذي يهدف تصنيعه إلى مراقبة التغيرات المناخية في افريقيا ويشارك في عملية التنمية المجتمعية في الدول الافريقية.

اوضح أن القمر تشارك به 5 دول من بينها اوغندا ونيجيريا والسودان، حيث كان من المقرر إستضافة 3 متخصصين في مجال الأقمار الصناعية والفضاء للتدريب داخل مصر لكن ازمة كورونا تسببت في التأجيل.





وأستكمل: "سنعود مرة أخرى لمشروع قمر التنمية الافريقي بعد تحسن الأوضاع"، مشيرا إلى أن مصر تسضيف مقر وكالة الفضاء المصرية في مقر الوكالة. واضاف محمد القوصي:"ابتدينا عملية البناء في مقر وكالة الفضاء كما أن هناك دول اجنبية كبرى تسعى للتعاون مع مصر في مجال الفضاء لانهم يرون انها بوابة الدخول لافريقيا منها وكالتي الفضاء الأوربية والفرنسية والذين يطلبون مساعدتهم في جذب الدول الافريقية للتعاون معهم بإقامة تحالف افريقي في مجال الفضاء".



وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تقوم بجميع مراحل تصنيع القمر الصناعي حتى إطلاقه كما يتم حاليا بناء مركز تجميع الأقمار الصناعية على مساحة 5 آلاف متر ليتم تجميع القمر واختباره داخل مصر.



