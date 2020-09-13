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محافظات

قنصل عام جديد لروسيا في الإسكندرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:43 م
القنصلية الروسية
القنصلية الروسية بالإسكندرية
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أ ش أ
 تولى كارين فاسيليان مهام منصبه كقنصل عام جديد لدولة روسيا الاتحادية بالإسكندرية، خلفا للقنصل السابق " رشيد صديقوف" .

يذكر أن الذي القنصل السابق " رشيد صديقوف" كان يتولى عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية، وقام بتسليمها إلى قنصل فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس في احتفالية أقيمت مؤخرا بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة بالثغر.

ويأتي ذلك في ظل العلاقات القوية بين مصر وروسيا التي تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والجانب الثقافي الذي يشهد تعاونا متميزا، وذلك في إطار العام الثقافي المصري الروسي 2020. 

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