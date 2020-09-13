AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خلال تكريمها.. نائب وزير التعليم: صفية أبو العزم "سيدة القطار" ضربت أروع المثل للمعلم المصري

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إن المعلمة صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بـ "سيدة القطار" ضربت أروع المثل لدور المعلم المصري والإنسان داخل المدرسة وخارجها في نشر القيم والمبادئ المجتمعية السليمة بين أفراد المجتمع، والحرص على المبادرة بالمواقف والتصرفات الإيجابية مهما كانت الظروف.

جاء ذلك خلال تكريم نائب وزير التربية والتعليم لها اليوم الأحد، بمدرسة شهداء بدر الابتدائية التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى، تقديرا لموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذى كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راق فى واقعة فردية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يشكر سيدة القطار ويقرر تكريمها

"المعلمين" تشكر سيدة القطار .. وتوجه بتكريمها

صفية أبو العزم سيدة القطار بطلة أشعلت السوشيال ميديا قادها القدر لإبعاد الإهانة عن مجند مصري

شاهد| صدى البلد يرصد كواليس أول مكالمة بين سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة

نائب وزير التربية والتعليم: سأزور سيدة القطار في مدرستها لدراسة حالتها.. فيديو

بكاء ورفض إهانة الزي العسكري.. سيدة القطار تروي كواليس واقعة المجند والكمسري

ترشيحاتنا

دعاء الرسول الذي لا يرد.. احرص عليه يوميًا لتحقيق ما تتمنى

الملك يتوهج .. الفيفا يتغزل فى محمد صلاح بعد هاتريك الافتتاح ودعم مؤمن زكريا

بطل الهاتريك.. محمد صلاح يفرض سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية

تصل لـ39 درجة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في عدة مناطق

شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

خبير بجامعة أوكسفورد: العالم سيدخل في موجة ثانية لـ كورونا.. واللقاح طوق النجاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بعيد زواجهما الثاني .. صور

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

الشعر الأحمر .. علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا |صور