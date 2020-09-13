خلال تكريمها.. نائب وزير التعليم: صفية أبو العزم "سيدة القطار" ضربت أروع المثل للمعلم المصري

قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إن المعلمة صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بـ "سيدة القطار" ضربت أروع المثل لدور المعلم المصري والإنسان داخل المدرسة وخارجها في نشر القيم والمبادئ المجتمعية السليمة بين أفراد المجتمع، والحرص على المبادرة بالمواقف والتصرفات الإيجابية مهما كانت الظروف.



