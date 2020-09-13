خلال تكريمها.. نائب وزير التعليم: صفية أبو العزم "سيدة القطار" ضربت أروع المثل للمعلم المصري

قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إن المعلمة صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بـ "سيدة القطار" ضربت أروع المثل لدور المعلم المصري والإنسان داخل المدرسة وخارجها في نشر القيم والمبادئ المجتمعية السليمة بين أفراد المجتمع، والحرص على المبادرة بالمواقف والتصرفات الإيجابية مهما كانت الظروف.
جاء ذلك خلال تكريم نائب وزير التربية والتعليم لها اليوم الأحد، بمدرسة شهداء بدر الابتدائية التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى، تقديرا لموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذى كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بأسلوب غير راق فى واقعة فردية.