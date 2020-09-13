تركيب 5000 عداد مياه مسبق الدفع في محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تركيب 5000 عداد مياه مُسبق الدفع في محافظات، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، من خلال 7 أفرع رئيسية، وذلك فى اطار خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.









وأشار اللواء عبد الحميد إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء لمحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلى وفق التعريفة المقررة لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.





وأكد اللواء عبد الحميد، أنه بدأ بالفعل تفعيل خدمة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" مما يتضمن دقة القراءات والمحاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.



