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محافظات

تركيب 5000 عداد مياه مسبق الدفع في محافظات القناة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:52 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تركيب 5000 عداد مياه مُسبق الدفع في محافظات، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، من خلال 7 أفرع رئيسية، وذلك فى اطار خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.


وأشار اللواء عبد الحميد إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء لمحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلى وفق التعريفة المقررة لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد، أنه بدأ بالفعل تفعيل خدمة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" مما يتضمن دقة القراءات والمحاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم إعداد لجان متخصصة، في قطاعات محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، والسويس، وذلك للمرور على الأماكن التي تستخدم المياه في غير الغرض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع في عدم استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإسراف فى استخدامها.
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