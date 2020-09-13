رئيس الإصلاح والتنمية: حريصون على إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين يحظون بثقة المواطنين

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشاركة في تجربة التحالف الوطني "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية مرت بنجاح وأصبح لدينا الآن غرفة تشريعية ثانية ستقوم بدورها الداعم لمجلس النواب.
وأضاف السادات، خلال كلمته اليوم باجتماع الاحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، أن الحزب كان لديه تحفظات كثيرة خلال الفترة الأخيرة ولكن كنا حريصين علي إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين علي قدر ثقة المواطنين وعلي قدر التحديات التي تواجه مصر علي الصعيد الإقليمي والدولي.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس اشرف رشاد الشريف الامين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي.
ويشارك في القائمة أحزاب مستقبل وطن، الوفد ، حماة الوطن، مصر الحديثة ، المصري الديمقراطي، تنسيقية شباب الأحزاب، إرادة جيل، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع.