رئيس الإصلاح والتنمية: حريصون على إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين يحظون بثقة المواطنين

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشاركة في تجربة التحالف الوطني "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية مرت بنجاح وأصبح لدينا الآن غرفة تشريعية ثانية ستقوم بدورها الداعم لمجلس النواب.





وأضاف السادات، خلال كلمته اليوم باجتماع الاحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، أن الحزب كان لديه تحفظات كثيرة خلال الفترة الأخيرة ولكن كنا حريصين علي إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين علي قدر ثقة المواطنين وعلي قدر التحديات التي تواجه مصر علي الصعيد الإقليمي والدولي.





جاء ذلك بحضور كل من المهندس اشرف رشاد الشريف الامين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي.





ويشارك في القائمة أحزاب مستقبل وطن، الوفد ، حماة الوطن، مصر الحديثة ، المصري الديمقراطي، تنسيقية شباب الأحزاب، إرادة جيل، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع.