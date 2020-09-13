ممثل تنسيقية الأحزاب بالتحالف الانتخابي: البرلمان المقبل سيكون معبرا عن جميع المصريين

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وممثل تنسيقية شباب الأحزاب باجتماع القائمة الوطنية لمجلس النواب: "إن التنسيقية استطاعت تشجيع ٢٧ حزبا وعدد من المستقلين على الانضمام لنا وتشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين".





جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للاعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب ٢٠٢٠.





وأضاف القط أن البرلمان المقبل المشكل من هذا التحالف سيكون معبرا عن المصريين وجميع الفئات والشخصيات المختلفة في مصر.





وأشار إلى أن التنوع هو الأساس، وبهذا التشكيل سيكون البرلمان متنوع الرؤى، مضيفا أن مصر تمر بتحديات داخلية وإقليمية كانت كفيلة أن تؤثر على الكثير من الأمور لو أصابت دولا أخرى، ولكننا نقف بهذه المجالس على أرض صلبة بمجلسى النواب والشيوخ.