AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ممثل تنسيقية الأحزاب بالتحالف الانتخابي: البرلمان المقبل سيكون معبرا عن جميع المصريين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:15 م
أحزاب القائمة الوطنية
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وممثل تنسيقية شباب الأحزاب باجتماع القائمة الوطنية لمجلس النواب: "إن التنسيقية استطاعت تشجيع ٢٧ حزبا وعدد من المستقلين على الانضمام لنا وتشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للاعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة "من أجل مصر" لانتخابات النواب ٢٠٢٠.

وأضاف القط أن البرلمان المقبل المشكل من هذا التحالف سيكون معبرا عن المصريين وجميع الفئات والشخصيات المختلفة في مصر.

وأشار إلى أن التنوع  هو الأساس، وبهذا التشكيل سيكون البرلمان متنوع الرؤى، مضيفا أن مصر تمر بتحديات داخلية وإقليمية كانت كفيلة أن تؤثر على الكثير من الأمور لو أصابت دولا أخرى،  ولكننا نقف بهذه المجالس على أرض صلبة بمجلسى النواب والشيوخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب: بدأنا العمل على انتخابات الشيوخ قبل جائحة كورونا

نعمل لصالح الوطن.. تنسيقية الأحزاب: تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

عمر صميدة: البرلمان القادم سيساعد القيادة السياسية في اتخاذ قرارات سليمة

ترشيحاتنا

إمبراطور المخدرات.. ضبط متهم بحوزته ٢٣ كيلو استروكس وشادو في إمبابة

تعرف على كيفية تركيب عداد الكهرباء الديجيتال للمبانى المخالفة

الكويت: تنظيم عودة 120 قاضيًا ومستشارًا من مصر لبدء العام القضائي

تصل لـ39 درجة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في عدة مناطق

بعد تحويلها للتحقيق بسبب المحجبات.. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ وردة في الشعر.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟

شاهد.. هاوٍ سعودي يمتلك متحف للسيارات الكلاسيكية بمنزله