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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين محافظة بني سويف وبنك التنمية الصناعية للمشروعات الصغيرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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محمد يحيي

وقعت محافظة بنى سويف وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون، دعم المشروعات الصناعية الكبرى و المتوسطة والصغيرة ومتناهية، وذلك بحضُور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمُحافظة وبالبنك .


يأتي ذلك انطلاقا من حرص بنك التنمية الصناعية على دعم خطط الدولة يتبى البنك دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادى للدولة ، وخلق فرص العمل ، وخلق جيل جديد من من المصنعين وتحفيز المستثمرين على اقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة  لتوفير المنتجات المحلية وتنمية الصادرات ومساندة التجديد والابتكار من خلال دعم رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط  . 


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كما تحتل محافظات الصعيد  أهمية قصوى فى الأجندة التنموية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تولى القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد باعتبارها البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى التنمية على مستوى الجمهورية بما تضمه من ثروات وموارد يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية وتدعم بالاقتصاد المصرى وتساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.


وتساهم محافظة بنى سويف في النشاط الصناعي من خلال صناعة الأسمنت والطوب الطفلى والنسيج كصناعات كبرى والسجاد والكليم اليدوي كصناعات صغرى. إضافة إلى منطقة للصناعات الخفيفة وأخرى للصناعات المتوسطة، ومجمع للصناعات الصغيرة ومدينة النباتات العطرية والطبية. وتتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة منها الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني، استصلاح الأراضي، والصناعات القائمة على المواد المحجرية والتعدينية، والصناعات الهندسية والأنشطة الحرفية.


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