منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول تناقش مع الأندية لائحة المسابقات





وشهد الإجتماع مناقشة لائحة المسابقات واللائحة المالية لقيد المؤسسات بعضوية الاتحاد واللائحة المالية لاشتراك المؤسسات في مسابقات الإتحاد المصري للميني فوتبول.







في حضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة كلًا من: إسماعيل حفني نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة، والمدير الفني للمنطقة وحسن الخباز أمين الصندوق وسيد فتحي المشرف العام على لجنة الحكام وخالد عزب المشرف العام على لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي المشرف العام على اللجنة الإعلامية.







وكان محمد جاد المدير التنفيذي للمنطقة بدأ في مخاطبة وإرسال لائحة المسابقات للأندية .







ورحب الحضور بالإشتراك بالمنطقة، وحضر الإجتماع كل من : المهندس أحمد جمال عضو مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية ومجدي مبارك المدير الفني لكرة القدم ممثل عن مركز شباب الإسماعيلية ومحمد ماهر نائب رئيس مركز شباب المروة وأمير مصطفى المدير التنفيذي لمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.







وأكد المهندس أحمد عبدالخالق، أن منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول تبذل كل الجهد لإنطلاق الدورى بشكل يليق بأندية الإسماعيلية باللعبة الوليدة في الرياضة المصرية.

استقبل مجلس إدارة منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول، برئاسة المهندس أحمد عبد الخالق، العديد من أندية المحافظة، عقب تدشين المنطقة يوم ٢٥ يوليو الماضي، تمهيدًا لإنطلاق دوري الميني فوتبول في نسخته الأولى.