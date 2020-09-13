10 تخصصات.. قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الفتوح بـ كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة بالوحدة الصحية لقرية الفتوح بمركز فوة.





كان هذا في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.





ضمت القافلة الطبية 10 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والرمد والجراحة العامة، والجلدية والرمد والنساء والعظام والأسنان، فضلًا عن توافر 153 صنفًا تغطى جميع التخصصات.





وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه جرى صرف 1150 تذكرة طبية، وتغطية جميع أنشطة التثقيف الصحي والكشف المبكر عن الضغط والسكر وإجراء تحاليل طبية للدم والمتوطنة.





وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى استخراج تقارير طبية والعلاج على نفقة الدولة للمرضى المستحقين بالقافلة وكذلك الاستبيان لمعرفة مدى انطباع المرضى عن الخدمات المقدمة بالقافلة.