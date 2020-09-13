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توك شو

الأمر صعب لكن لدينا إصرار.. وكيل النواب: إقرار 342 قانونا في 15 يوما فقط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن مجلس النواب المنتخب عام 2015، يعتبر الأصعب في تاريخ الحياة النيابية في مصر؛ لأنه عمل في مرحلة إعادة بناء الدولة المصرية.

وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن عدد أعضاء المجلس بلغ 594 نائبًا، تم ترشيحهم فى انتخابات حرة نزيهة، وكل نائب كان مشروعًا سياسيًا بمفرده.

وأكد أن مجلس النواب وضع خطة استراتيجة لإعادة بناء الدولة على أسس سليمة، لافتًا إلى أن إدارة الجلسة البرلمانية في بادئ الأمر كانت في غاية الصعوبة، كما واجه المجلس عقبات تشريعية عديدة.
وتابع وكيل أول مجلس النواب، أنه كان من المفترض على أعضاء المجلس إقرار 342 مشروع قانون تم مناقشتها من قبل الحكومة في غيبة المجلس، وكان يتوجب إقرارها في خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.
وعقب، أن مناقشة كم كبير من القوانين أمر صعب، لكن إصرار النواب على العمل في بوتقة واحدة مكّن النواب من المضي بالمجلس إلى بر الأمان.

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