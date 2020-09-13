وكيل مجلس النواب: الشعب ظلمنا.. وبرلمان 2020 سيكون أفضل حالا

قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تسمح لأي شخص أن يمد يده بالتخريب للوطن مرة أخرى، معقبًا: "واهم من يتصور أن مصر تعود للوراء".





وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الشعب المصري لديه ما يلزم من العزيمة والقوة لصد أي مؤامرات ضد الوطن.





وأشار إلى أن البعض يتصور أن الحكومة تصدر مشروع قوانين وأنه ما على مجلس النواب سوى سن تلك التشريعات، منوها إلى أن المجلس يسن القوانين حسب خطة استراتيجية لبناء الدولة المصرية.





وقال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس تعرض للظلم، بسبب أن المجتمع يرى صعوبات معيشية جراء تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المجلس يفضل مصلحة الوطن على الشعبية الزائفة.





وأضاف "الشريف"، أن مجلس النواب القادم، والذي من المقرر أن تجرى انتخابات في أعضائه أكتوبر المقبل، سيكون أفضل حالًا من المجلس الحالي.





ونوه إلى أن وجود غرفة ثانية ممثلة في مجلس الشيوخ، ستكون داعمة في التشريعات وتعمل على تنقيح القوانين بشكل أفضل من برلمان بغرفة واحدة، مشيرًا إلى أن المجلس القادم عليه عبء تشريع قانون المحليات الجديد، مؤكد أن سيكون القاطرة الحقيقية للتنمية في مصر.