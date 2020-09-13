وزارة الأوقاف تزف بشرى للمواطنين بشأن صلاة الجنازة ..فيديو

قال عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة عرضت مقترح عودة صلاة الجنازة في المساجد على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مجلس الوزراء، متابعا "فور الرد سيتم الإعلان عن القرار فورًا".





وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اليوم وزير الأوقاف اعتمد 48 مليون جنيه من موازنة العام، من أجل إعادة أعمار المساجد وذلك في الربع الأول من عام 2021.

وأكد أن يوم الجمعة القادم سيتم افتتاح 71 مسجدا كبيرا تابعا لوزارة الأوقاف في كل المحافظات؛ في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدا في شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 .



