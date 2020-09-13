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برلمان

برلماني: كورونا جعلت الحكومة تضع يدها على الأزمات الحقيقة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس الواب، إن جائحة فيروس كورونا، كان لها بعض المميزات التي استفادت منها الحكومة في عدد من الملفات، على رأسها الاقتصادية والصحية.

وأشار حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الحكومة استفادت من كورونا بأن هناك أزمات ظهرت أمامها على الأرض الواقع، مما جعلها تدرك اهمية التحرك لإنهاء تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة عجزت الأطباء.

وطالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب من الحكومة، بضرورة السيطرة على ظاهرة سفر الأطباء للعمل بالخارج، عن طريق إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر.


وقال النائب حاتم عبد الحميد، إن أزمة عجز الأطباء خطيرة للغاية، وظهر ذلك بوضوح في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يجب مواجهة أزمة عجز الأطباء بعد انتهاء فيروس كورونا، والتي أعطت دروس عديدة للمسؤولين والمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة عليها أن تغير من أولوياتها الفترة المقبلة، وتعطي القطاع الصحي والأطقم الطبية أهمية خاصة، باعتبار أن الملف يمثل أمن قومي.
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