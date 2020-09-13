مبيض محارة.. محافظ الفيوم يكرم طالب ثانوية عامة ويمنحه درع المحافظة.. صور

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطالب يوسف أحمد عبدالتواب أحد أبناء قرية جردو التابعة لمركز إطسا، بعد تفوقه فى الشهادة الثانوية العامة، برغم عمله "مبيض محارة" مع والده، تكريمًا له كنموذج إيجابي يحتذى به بين شباب المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استقبل الطالب يوسف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعد تفوقه فى الثانوية العامة وحصوله على مجموع 96 % على رغم عمله فى مهنة "مبيض المحارة" مع والده لمساعدته فى توفير متطلبات الأسرة، مشيرًا ألى ان ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج الايجابية المتميزة في كافة المجالات.
أقرأ أيضا :محافظ الفيوم يوجه بإزالة "صخرة" بعزبة قلمشاة قبل انهيارها على المنازل
وكشف "التوني" أن المحافظ منح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه الدراسى في الثانوية العامة، فضلًا عن كونه نموذج من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم،
واستمع المحافظ لأمنية الطالب الذي يرغب فى الحصول على منحة دراسية، وتواصل المحافظ هاتفيًا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير منحة دراسية له.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تداولوا فيديو لطالب "مبيض محارة" يعمل مع والده، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع 96 %