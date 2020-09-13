مبيض محارة.. محافظ الفيوم يكرم طالب ثانوية عامة ويمنحه درع المحافظة.. صور

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطالب يوسف أحمد عبدالتواب أحد أبناء قرية جردو التابعة لمركز إطسا، بعد تفوقه فى الشهادة الثانوية العامة، برغم عمله "مبيض محارة" مع والده، تكريمًا له كنموذج إيجابي يحتذى به بين شباب المحافظة.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استقبل الطالب يوسف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعد تفوقه فى الثانوية العامة وحصوله على مجموع 96 % على رغم عمله فى مهنة "مبيض المحارة" مع والده لمساعدته فى توفير متطلبات الأسرة، مشيرًا ألى ان ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج الايجابية المتميزة في كافة المجالات.





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وكشف "التوني" أن المحافظ منح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه الدراسى في الثانوية العامة، فضلًا عن كونه نموذج من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم،





واستمع المحافظ لأمنية الطالب الذي يرغب فى الحصول على منحة دراسية، وتواصل المحافظ هاتفيًا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير منحة دراسية له.





يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تداولوا فيديو لطالب "مبيض محارة" يعمل مع والده، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع 96 %