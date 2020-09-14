أسرار الأميرة.. ديانا كانت تحب رجل آخر وخططت للهجرة معه

تكاثرت الأقاويل حول الأميرة ديانا وعلاقتها الغرامية بالمصري "دودي فايد" وذلك عقب انفصالها على الأمير تشارلز في التسعينات من القررن الماضي، ولكن إحدى الصديقات المقربات إلى الاميرة كشفت سر جديد من أسرار الأميرة.





وأدعت صديقة موثوقة للأميرة ديانا أنها كانت لا تحب "دودي فايد" لأن قلبها يخص رجل آخر، بحسب ما نشرت صحية "ديلي ميرور" البريطانية.





كانت الأميرة على علاقة بـ "دودي"، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عامًا ، عندما توفي كلاهما في حادث سيارة في باريس في أغسطس 1997.





وكان أصحاب نظرية المؤامرة يروون أن ديانا اغتيلت لأنها كانت تتوقع طفلًا من دودي ، ابن مالك هارودز السابق محمد الفايد ، وأن كبار العائلة المالكة يكرهون فكرة انضمام مسلم إلى العائلة الممتدة.





ومع ذلك ، رفضت "سيمون سيمونس"، وهي طبيبة نفسية وصديقة ديانا الموثوق بها ، تلك المزاعم التي تحدثت إلى Daily Star Online قائلة إن "ديانا" كانت تحب شخصًا آخر.





وزعمت سيمون أن ديانا باحت لها الكثير من أسرارها العميقة التي تضمنت حبها لجراح القلب السابق حسنات خان.





وأكملت "لقد أرادت الانتقال إلى أمريكا أو جنوب إفريقيا مع حسنات وكانت بالفعل قد تجاوزت دودي قبل وفاتها- لقد كان هناك فقط لمحاولة إثارة حسنات بالغيرة، فكان "دودي" مجرد فتى مستهتر ، وليس مثل ديانا على الإطلاق".





كما أضافت:"أعرف هذا لأنها كانت تشاركني كل أسرارها الأكثر حميمية".



