طلبها ونالها.. شقيق الشاب الذي تنبأ بوفاته يروي لحظاته الأخيرة قبل موته.. شاهد

روى عماد رشاد، شقيق نور رشاد المتوفي بعد نشر صور له داخل تابوت، عن قصة وفاة شقيقه.
وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن أول أمس وبعد عودة اخيه من العمل، تحدث إلى والدته قائلا: "في وجع في صدري..وبعدها حدث له مضاعفات وقبل نقله إلى المستشفى كان توفى.
وتابع: "روحنا المستشفى وأول ما دخلنا الأطباء قاموا بالضغط على صدره ووضع الكثير من الحقن حتى يتمكنوا من الإلحاق به ولكن لم يحدث"، معقبا: مكنش فيه أعصاب خالص ومكنش بينطق أو يتحرك وعينه كانت واقفه مبتتحركش".
وأكد أخو المتوفي، على أن أخيه لم يشتكي طوال عمره من أي مرض أو سبب، معقبا: "مكنش بياخد حتى برشام للصداع".
وأردف : "إحنا في حالة ذهول منعرفش اتخطف من وسطنا أزاي.. وهو كان حاسس أنه هيتوفى وعشان كدا نزل الصور دي".
وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن أول أمس وبعد عودة اخيه من العمل، تحدث إلى والدته قائلا: "في وجع في صدري..وبعدها حدث له مضاعفات وقبل نقله إلى المستشفى كان توفى.
وتابع: "روحنا المستشفى وأول ما دخلنا الأطباء قاموا بالضغط على صدره ووضع الكثير من الحقن حتى يتمكنوا من الإلحاق به ولكن لم يحدث"، معقبا: مكنش فيه أعصاب خالص ومكنش بينطق أو يتحرك وعينه كانت واقفه مبتتحركش".
وأكد أخو المتوفي، على أن أخيه لم يشتكي طوال عمره من أي مرض أو سبب، معقبا: "مكنش بياخد حتى برشام للصداع".
وأردف : "إحنا في حالة ذهول منعرفش اتخطف من وسطنا أزاي.. وهو كان حاسس أنه هيتوفى وعشان كدا نزل الصور دي".