AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طلبها ونالها.. شقيق الشاب الذي تنبأ بوفاته يروي لحظاته الأخيرة قبل موته.. شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
نور رشاد الذي تنبأ
نور رشاد الذي تنبأ بوفاته قبل 5 أيام
Advertisements
اسراء صبري
روى عماد رشاد، شقيق نور رشاد المتوفي بعد نشر صور له داخل تابوت، عن قصة وفاة شقيقه.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن أول أمس وبعد عودة اخيه من العمل، تحدث إلى والدته قائلا: "في وجع في صدري..وبعدها حدث له مضاعفات وقبل نقله إلى المستشفى كان توفى.

وتابع: "روحنا المستشفى وأول ما دخلنا الأطباء قاموا بالضغط على صدره ووضع الكثير من الحقن حتى يتمكنوا من الإلحاق به ولكن لم يحدث"، معقبا: مكنش فيه أعصاب خالص ومكنش بينطق أو يتحرك وعينه كانت واقفه مبتتحركش".


وأكد أخو المتوفي، على أن أخيه لم يشتكي طوال عمره من أي مرض أو سبب، معقبا: "مكنش بياخد حتى برشام للصداع".

وأردف : "إحنا في حالة ذهول منعرفش اتخطف من وسطنا أزاي.. وهو كان حاسس أنه هيتوفى وعشان كدا نزل الصور دي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلمت بوفاة ابنها قبل قتله بأسبوع.. والدة طالب الدقهلية: الجناة خلصوا عليه بالسكاكين بسبب اللعب أمام منزله

خوف وقلق وحزن وحسرة.. مشاهد الموت والحياة أمام عقار قصر النيل المنهار.. صور

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يعترف: مارسنا الجنس 6 مرات في شهر.. وعملنا فيديوهات تيك توك .. وكلاشينكوف كان حلقة الوصل بينا

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

محمد لطفي تعليقا على شكله في مسلسل النهاية: الماكياج كان صعبًا وقاسيًا

ترشيحاتنا

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

5 كروت حمراء و17 صفراء.. خناقة القرن بين لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا.. فيديو

محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

سهرناكوا معانا.. أمير مرتضى يرد على إعلان اتحاد الكرة لجدول الدوري

غرب النيل.. فيروس قاتل يضرب إسبانيا.. تفاصيل

AdvertisementS

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر.. جميع الطرق

بنى 23 برجا مخالفا قيمتها مليار جنيه.. تعرف على حوت محافظة الإسكندرية المحبوس بسبب المخالفات

محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور

وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر

أحمد الحامي: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي ولا صحة لطلبه 2 مليون دولار سنويا

سر احتفاء الصحافة التركية بصورة الرئيس السيسي الوحيدة مع أردوغان ..فيديو

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تركيب الرموش

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور