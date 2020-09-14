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توك شو

ابن خال شاب توفي بعد نشر صورته وهو في التابوت: قال لنا لازم تتقبلوا أني هموت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
نعش
نعش
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عادل نصار
قال مينا عيد، ابن خال نور رشاد المتوفى بعد نشر صورة له داخل تابوت، إنه "يتمتع بحياة الخدمة مع كاهن دير المقطم، وكان يتمتع بالنعم والروحانيات، وكان شابا جميلا"، لافتًا إلى أنه تحدث إليه عقب نشر تلك الصور، وأخبره بأنه فى يوم من الأيام سيوضع به.
 
وأضاف "عيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولي المصري، أن "نور كان يحب الحياة، ولديه أسرة جميلة وطفلان صغيران".

وتابع أن جميع أفراد الأسرة تحدثوا إليه وهو على قيد الحياة عندما قام بنشر هذه الصور، فكان رده "لازم تتقبلوا أني هكون في يوم من الأيام كده".

وأكد "كلنا هنموت ومحتاجين نتقبل هذا الأمر، وكلنا هنموت ومش هنخلل، وتم رفع هذه الصورة على السوشيال ميديا قبل الوفاة بثلاثة أيام".

وأضاف ابن خال المتوفي، أنه كان يحب الحياة والرفاهية ولديه أسرة جميلة، وكان يعمل المتوفي في العمل الخدمي.

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