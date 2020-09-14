بسبب جدول المباريات الجديد.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم اتحاد الكرة

علق الكابتن احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على جدول اكتمال الدوري الذي وضعته لجنة المسابقات باللجنة الخماسية.





وكتب احمد عيد عبد الملك قائلا "‏الحقيقة انا شوفت مواعيد الماتشات الجاية في الدوري و مقدرتش اسكت انتو لو تعرفو العدل اصلًا مش هتلاعبو الزمالك في المواعيد دي و خصوصًا ماتش حرس الحدود الي قبل ماتش الرجاء و ماتش اسوان اقسم بالله الكرة مش عافية اسمها رياضة يا شوية موظفين اتقو ربنا لو تعرفوه والعيب فينا اننا ساكتين".





وتابع" ‏ الزمالك الي مزعلكو ده فرقة واخدة بطولتين ورافعة اسم مصر السنة دي في افريقيا وفرقة مصرية زي باقي الفرق مش مشكلتنا انكو عايشين طول عمركو في ضلال ودلوقتي كل حاجة بقت باينة ومفيش حاجة مستخبية وكله علي المكشوف وجمهور الزمالك واقف لكل حاجة بالمرصاد ومش هنسكت علي اي حاجة تحصل".









أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

















ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.









وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد.



