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أخبار العالم

تزامنا مع تخفيف القيود.. فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ يونيو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
فيكتوريا الاسترالية
فيكتوريا الاسترالية تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، ثاني أكثر ولايات اكتظاظا بالسكان، اليوم الاثنين، أدنى زيادة في عدد الإصابات اليومية منذ أواخر يونيو الماضي.

ووفقا لـ السلطات الصحية في الولاية، سجلت فيكتوريا، التي تمثل بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا 35 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية،وذلك في أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ أإواخر يونيو الماضي.

كما سجلت الولاية سبع حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وواصلت فيكتوريا تراجعًا مطردًا في حالات الإصابة اليومية بكورونا في الأيام الأخيرة مع انخفاض حالات الإصابة إلى عدد مؤلف من رقمين فقط بفضل العزل العام الصارم بعد ذروة تم خلالها تسجيل أكثر من 700 حالة في يوم واحد في أوائل أغسطس.

واعتبارا من اليوم الاثنين، تخفف الولاية بعض القيود في ملبورن أكبر مدنها من خلال تقليص عدد ساعات حظر التجول الليلي ساعة وزيادة الوقت الذي سيكون بوسع الناس قضائه خارج منازلهم ساعتين يوميًا.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، أعلن مسؤولو الولاية عن حزمة مساعدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار أسترالي( 2.2 مليار دولار) لقطاع الأعمال في فيكتوريا التي يقطنها نحو ربع عدد سكان أستراليا.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، أعلن مسؤولو الولاية عن حزمة مساعدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار أسترالي( 2.2 مليار دولار) لقطاع الأعمال في فيكتوريا التي يقطنها نحو ربع عدد سكان أستراليا.
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