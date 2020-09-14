سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020





وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.7 جنيه للشراء مقابل 15.8 جنيه للبيع.





اقرأ أيضا:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، الأهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، عودة، المصرف المتحد" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.





بلغ أعلي سعر الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، المصري الخليجي" نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.