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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:08 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الرابع علي التوالي؛ ليبلغ متوسط سعره بـ البنك المركزي المصري 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.7 جنيه للشراء  مقابل 15.8 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، الأهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، عودة، المصرف المتحد" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

بلغ  أعلي سعر الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، المصري الخليجي" نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.


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