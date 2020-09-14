ضبط عصابة سرقت ٣٧ ألف جنيه من سيارة بالتجمع

نجح ضباط مباحث القاهرة فى الإيقاع بعصابة تخصصت فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بالقاهرة الجديدة ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .





تبلغ للمقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من مدير إحدى شركات الخدمات العقارية قرر بإكتشافه كسر زجاج السيارة خاصته وسرقة مبلغ 37 ألف جنيه من داخلها عقب صرفهم من أحد البنوك بالتجمع.









ومن خلال احد الاكمنه فقد تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط مبلغ مالى قدره 7800 جنيه ، مفك ، سلاح أبيض عبارة عن سنجة ، هاتف محمول، سيارة مستأجرة ، سيارة ملاكى ، بحوزة سائقين " مسجلي خطر " وذلك حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة ، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط "سيارة ملاكى" أقر بشرائها من متحصلات الواقعة.



