AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عصابة سرقت ٣٧ ألف جنيه من سيارة بالتجمع

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:09 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
محمد صبرى
نجح ضباط مباحث القاهرة فى الإيقاع بعصابة تخصصت  فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بالقاهرة الجديدة ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

 تبلغ للمقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من مدير إحدى شركات الخدمات العقارية قرر بإكتشافه كسر زجاج السيارة خاصته وسرقة مبلغ 37 ألف جنيه من داخلها عقب صرفهم من أحد البنوك بالتجمع.


 ومن خلال احد الاكمنه فقد تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط مبلغ مالى قدره 7800 جنيه ، مفك ، سلاح أبيض عبارة عن سنجة ، هاتف محمول، سيارة مستأجرة ، سيارة ملاكى ، بحوزة سائقين " مسجلي خطر " وذلك حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة ، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط "سيارة ملاكى" أقر بشرائها من متحصلات الواقعة.

وبمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات ، وأن السيارة الملاكى والهاتف المحمول مشتراه من متحصلات جرائم السرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مباحث القاهرة تضبط عصابة مسلحة سرقت 11 محلا بالمطرية

مباحث القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها

خان الامانة.. سائق يستغل عمله ويسرق مليون جنيه بالتجمع الأول

سقوط لصوص يسرقون السيارات بالقاهرة لبيعها كقطع غيار

مباحث القاهرة تضبط العديد من جرائم السرقات وتلقي القبض على مرتكبيها

ترشيحاتنا

الطمع يقل ما جمع.. شابة تقطع يدها رغبة في المال فكان جزاءها السجن

من بينها نصب واحتيال.. ضبط 5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

أول تعليق من عمرو أديب على ردود الأفعال على إزالة البنايات المخالفة

إزاي ينافسني.. محمد رمضان يرد على الفيشاوي قبل إطلاقه نمبر 2

هل يكسب الرهان.. صالح جمعة يخطف قلوب الأهلاوية من جديد بـ 16 تصريحا

فوائد الزعتر.. يعالج ضغط الدم ويستخدم للتخسيس وللحامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب