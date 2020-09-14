AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على خطوات التقديم بـ"علوم القاهرة" والأوراق المطلوبة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:34 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
أعلنت كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم ملفات الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2020-2021، وجاءت في تلك البنود الآتية: 

اقرأ أيضًا:

تقوم إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية، إعلان الطلاب أرقام الكود الخاصة بكل طالب، بالإضافة إلى إعلانهم بموعد تقديم تسليم الملفات على حسب الشرائح المقسمة وفقًا لأرقام الكود، كما يتم اعلانها بالأرقام المطلوبة والإعلان بموعد الكشف الطبى وذلك من خلال الرابط الآتي: http://sereg.sci.cu.edu.eg . 

كما يجب على الطلاب أن يتقدموا إلى شئون الطلاب فى الموعد المخصص لكل طالب ويقدموا بطاقة الترشيح ورقم الكود الخاص وثم يتم تسليم الطالب طلب الالتحاق واستمارة الكشف الطبى . 

بالإضافة الى ذلك يقوم الطالب بسداد المصروفات المقررة، ويقوم بتسليم الملف مرفق بالأوراق المطلوبة مع إيصال السداد ورسم الكشف الطبي، وسيتم المسؤل بتسليم الطلاب الرقم السري الخاص بهم . 

اقرا ايضا :

الأوراق المطلوبة من قبل الطلاب للتقديم بكلية العلوم جامعة القاهرة: 

1- أصل شهادة الثانوية العامة 
2-أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها 
3- أصل بطاقة الترشيح 
4- (8) صور شخصية 4*6 
5-نموذج 2 جند للذكور فقط، بالإضافة إلى نموذج 6 جند للطلاب المطلوب تاجيل تجنيدهم فى نفس العام الجامعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة شعبة علوم.. تعرف على برامج وشروط التقديم فى كلية الذكاء الاصطناعى والحاسبات بحلوان

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات المطلوبة للالتحاق بنظام الساعات المعتمدة بكلية آداب جامعة القاهرة

لطلاب الثانوية العامة.. موعد التقديم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في القاهرة

الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس

الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس.. منع البنطلون المقطع والشورت.. وضوابط أساسية لدخول الطلاب الجدد حرم الجامعة

ترشيحاتنا

بعد بن شرقي وأوناجم.. انتقال بانون لـ الأهلي يفجر ثورة غضب في المغرب

كان بصحة جيدة.. وفاة رجل أعمال شاب بعد شعوره بصداع مفاجئ

أول تعليق من عمرو أديب على ردود الأفعال على إزالة البنايات المخالفة

تفاصيل جريمة بشعة فى حى الهرم .. شاهد أب يفقد حياته دفاعًا عن ابنته

من بينها نصب واحتيال.. ضبط 5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

طريقة عمل رقية شرعية لنفسي.. 8 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب