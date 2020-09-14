للطلاب الجدد.. تعرف على خطوات التقديم بـ"علوم القاهرة" والأوراق المطلوبة

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تقوم إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية، إعلان الطلاب أرقام الكود الخاصة بكل طالب، بالإضافة إلى إعلانهم بموعد تقديم تسليم الملفات على حسب الشرائح المقسمة وفقًا لأرقام الكود، كما يتم اعلانها بالأرقام المطلوبة والإعلان بموعد الكشف الطبى وذلك من خلال الرابط الآتي: http://sereg.sci.cu.edu.eg .





كما يجب على الطلاب أن يتقدموا إلى شئون الطلاب فى الموعد المخصص لكل طالب ويقدموا بطاقة الترشيح ورقم الكود الخاص وثم يتم تسليم الطالب طلب الالتحاق واستمارة الكشف الطبى .





بالإضافة الى ذلك يقوم الطالب بسداد المصروفات المقررة، ويقوم بتسليم الملف مرفق بالأوراق المطلوبة مع إيصال السداد ورسم الكشف الطبي، وسيتم المسؤل بتسليم الطلاب الرقم السري الخاص بهم .





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الأوراق المطلوبة من قبل الطلاب للتقديم بكلية العلوم جامعة القاهرة:





1- أصل شهادة الثانوية العامة

2-أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها

3- أصل بطاقة الترشيح

4- (8) صور شخصية 4*6

5-نموذج 2 جند للذكور فقط، بالإضافة إلى نموذج 6 جند للطلاب المطلوب تاجيل تجنيدهم فى نفس العام الجامعي.